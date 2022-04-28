تفاصيل دهس صيدلانية لـ3 عاملات في ساحة مستشفى بني سويف «فيديو»

تعرضت 3 عاملات بمستشفى بني سويف التخصصي لعملية دهس سيارة لهن بالخطأ، تقودها صيدلانية داخل ساحة المستشفى، ما تسبب في إصابة إحداهن بنزيف على المخ وكدمات وجروح بالجسم، بينما تعرضت الأخريتان لكدمات واشتباه كسور، وجرى نقلهما داخل المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق، وتبين من أقوال أسرة إحدى السيدات أن الصيدلانية التي تعمل داخل المستشفى لم تستطع السيطرة على السيارة وضغطت على البنزين بدلا من الفرامل.

ابن إحدى المصابات في الحادث يروي التفاصيل

وقال أحمد عادل محمد، ابن آمال محمد حسن إحدى العاملات المصابات في حادث الدهس، إن والدته أثناء تكليفها بالعمل من خلال نقل بعض الأوراق من الموظفين في مستشفى بني سويف التخصصي التي تعمل بها، وأثناء عودتها فوجئت بصيدلانية تعمل بالمستشفى تدهسها بسيارتها مع اثنتين من العاملات الأخريات كان في مكان الحادث"، مشيرًا إلى أن الصيدلانية اختلط عليها الأمر أثناء القيادة بعدم تقدير للموقف، فبدلًا من الضغط على قابح الفرامل تم الضغط على البنزين الأمر الذي تسبب في دهسهن.

ابن المصابة: والدتي خضعت لعملية بالمخ وما زالت حالتها غير مستقرة وفاقدة للوعي

وأضاف أن والدته نقلت إلى العناية المركزة بالمستشفى، وبعد عمل أشعة مقطعية على المخ اكتشف الأطباء أن النزيف لم يتوقف، وتم تجهيزها لإجراء جراحة لسحب النزيف من علي المخ، وعقب الانتهاء من عملية سحب النزيف تم نقلها إلى العناية المركزة مرة أخرى، لأفتًا إلي أن الأطباء أكدوا خضوعها لعملية جراحية أخري بفقرات العمود الفقري فور استقرار حالتها مؤكدًا عدم استقرار حالتها الصحية حتي الآن وفقدانها الوعي.

كانت مديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 3 عاملات بإصابات مختلفة ، صدمتهن سيارة تقودها صيدلانية بالخطأ وجاري تلقيهن العلاج اللازم، إذ صرح الأطباء بخروج اثنتين لتحسن حالتهما.