طقس الإسماعيلية: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لليوم الثالث على التوالي

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية، خلال اليومين الماضيين، وتستمر لليوم الثالث على التوالي، لتصل إلى 33 درجة مئوية مع نشاط هادئ لحركة الرياح.

وبحسب بيان لهيئة الأرصاد، تشهد منطقة القناة وسيناء أجواء حارة شبه ثابتة خلال اليومين القادمين على كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة ليلا، كما تنشط الرياح الخميس المقبل على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال اليومين المقبلين، مطالية المواطنين بالحد من السرعات على الطرق السريعة والصحراوية.

وشهدت طرق الإسماعيلية والقاهرة الإسكندرية خلال اليومين الماضيين شبورة مائية استمرت لساعات، اضطرت معها الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الإسكندرية ليلاً بسبب كثافتها.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية السريعة والصحراوية اليوم الأربعاء، سيولة مرورية على كافة الطرق مع رفع حالة الطوارئ داخل وخارج المدينة.

وطالب رجال المرور، المواطنين بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر على الطرق السريعة والصحراوية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بتعليمات المرور لعدم وقوع أي حوادث.

استعدادات في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

وشهدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة وسيناء استعدادات لموسم الصيف، بمتابعة إجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات.

كما شهدت الشركة تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف، والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي.