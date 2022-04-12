طرح «بوستر» فيلم واحد تاني لأحمد حلمي تمهيدا لعرضه في عيد الفطر

طرح السيناريست هيثم دبور البوستر الرسمي لفيلم واحد تاني لأحمد حلمي، تمهيدًا لطرحه في عيد الفطر المقبل، وظهر أحمد حلمي بالبوستر بشكل كوميدي، إذ ظهر ملفوفًا في كيس بلاستيكي.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني، حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله، ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

أبطال فيلم واحد تاني لأحمد حلمي وروبي

الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج تامر مرسي، ويشارك حلمي البطولة كل من روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك وإنتهى حلمي منذ الشهر من تصوير الفيلم، حيث تم التصوير بين القاهرة والإسكندرية، والفيلم جرى تغيير اسمه من «العيل» لـ«واحد تاني».

آخر أعمال أحمد حلمي

وكان آخر أعمال أحمد حلمي في السينما فيلم «خيال مآته» مع خالد الصاوي والراحل حسني حسني ومنة شلبي وبيومي فؤاد، وجسد حلمي في الفيلم أكثر من شخصية، إذ جسد شخصيتين وهما زيزو ويكن فؤاد سنهور.

ويعرض لأحمد حلمي عبر شبكة راديو النيل طوال شهر رمضان المسلسل الإذاعي «العصمة في إيدي» بمشاركة هنا الزاهد، كما يحضر أيضا حلمي لمسلسل «النجيب» مع الكاتب عبد الرحيم كمال والمسلسل يجسد السيرة الذاتية للكاتب الراحل نجيب محفوظ.