محمود البزاوي: أجسد في الاختيار دورا يشبه شخصيتي الحقيقية

أكد الفنان محمود البزاوي أن دوره في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار عرض عليه قبل شهر رمضان، وأن الشركة المنتجة عرضت عليه المشاركة في دور شرف ورد عليهم قائلًا: «يا جماعة أنا تعبت من حكاية ضيف الشرف دي وأنا نفسي أمثل بجد بقا، ولو إنتو مصدقينني بجد وعندكم إحساس إني ممثل بجد إدوني فرصة وأنا قاعد مستني الفرصة بقالي 40 سنة وردوا عليا قالوا لي اعمل ده وهيبقى حلو جدًا».

وأوضح البزاوي خلال لقائه مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090 أنهم أرسلوا له السيناريو ووجد أنه سيشارك في 14 مشهدا ضمن أحداث 9 حلقات، معتبرًا أنه بطولة بالنسبة له، لافتًا إلى أنه يمثل حزب الكنبة ويتمنى ان يكون لأبنائه وجهة نظر ورأي وحرية تفكير مع حقه في الخوف عليهم.

شخصيتي في الاختيار قريبة من شخصيتي الحقيقية

وأشار البزاوي إلى أن الشخصية التي قدمها قريبة من شخصيته الحقيقة، وأن شخصية ابنه في المسلسل قريبة من شخصية ابنه أكرم البزاوي، لافتًا إلى أنه فوجئ بوجود كلمة له ضمن برومو المسلسل وفاجأته ردود أفعال المشاهدين حول دوره في الاختيار.

وأثنى البزاوي على هاني سرحان وبيتر ميمي، مشيرًا إلى أنهم يقدمون شكلا جديدا للدراما المصرية خلال الفترة الحالية.

التشابه بين المسلسل وحياة محمود البزاوي

وروى البزاوي كواليس مشهد إنقاذ ابنه من أمام مكتب الارشاد في المقطم، لافتًا إلى أنه تذكر في هذا المشهد نزول ابنه الحقيقي «أكرم» لميدان التحرير: «صحيت في يوم ملقتهوش موجود في البيت قولت عادي تلاقيه نزل مع أصحابه أو راح في حتة لحد الساعة 9 بالليل خرجت ورجعت وسألت هالة مراتي قولت لها أكرم كان فين قالت لي نزل المظاهرات والميدان وقولت الحمد لله إنه رجع».