حكاية جريمة.. 4 أطفال يقتلون والدهم لتحرشه بشقيقتهم

في صيف 1995، تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة مزارع مقتولًا داخل منزله في إحدى قرى مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والذي يقيم برفقة أطفاله الأربعة بعد انفصاله عن زوجته.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين العثور على جثة المزارع في غرفة نومه مهشم الرأس، كما تبين العثور على الجثة وسط بركة من الدماء، ليتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

سئ السمعة

وكشفت التحقيقات وقتها بأن المجني عليه لديه 4 أطفال (بنتين وولدين)، وأنه معروف عنه سوء السمعة في المنطقة التي يعيش بها، واعتياده شرب الخمور والعودة ليلًا وهو غائب العقل، فضلًا عن اعتياده التشاجر مع أبنائه والتعدي عليهم.=

مناقشة الأبناء

وتبين من خلال أوراق القضية، إنكار الأطفال الأربعة علاقتهم بما حدث لوالدهم في بداية الواقعة ولكن مع تكرار مناقشتهم كانت المفاجأة

الابن الأصغر

أثناء إعادة مناقشة الأبناء، فجّر أصغرهم مفاجأة، حيث أكد أنه قتل والده بالاشتراك مع أشقائه الثلاثة الآخرين، وبرر ذلك بقوله إن والده كان دائم السكر والتعدي عليهم بالضرب، فضلًا عن محاولاته المتكررة للتحرش بشقيقتيه وهو تحت تأثير المخدرات التي يتعاطاها.

قتلناه كلنا

وتابع الابن الأصغر في اعترافاته، قوله إنه اتفق مع أشقائه على قتل والدهم، بعد منحه فرصة أخيرة في تلك الليلة لينجو بنفسه إن دلف إلى غرفته ولم يتعرض لشقيقتيه، وبعد عودة الأب إلى المنزل حاول التحرش بابنته، ثم دلف إلى غرفته، وبعدها دخلوا عليه وهو نائم، ثم بدأ أصغرهم بضربه على رأسه بفأس، ثم تناوب الباقون على ضربه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جرى تحرير محضر بالتحريات النهائية، وأجرى الأبناء تمثيلًا للجريمة بحضور النيابة العامة، التي أنهت تحقيقاتها في القضية، وسلمت الأطفال لوالدتهم التي تعهدت بحسن تربيتهم.