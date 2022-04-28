قرار وزاري بضم 7 مشروعات لأعمال المنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1305 لسنة 2022، باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لقريتي إبراش وكفر إبراش بناحية نبتيت ، ومركز مشتول السوق، ومحافظة الشرقية، والواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) بمسطح 7 أفدنة و15 قيراطًا و3 أسهم، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 1306 لسنة 2022، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (5 أفدنة، و8 قراريط، و16 سهمًا الكائنة بحوض الزعفران نمرة (6) زمام قرية كفور الرمل - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر مدبولي القرار رقم 1307 لسنة 2022، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بناحية قويسنا البلد - مركز قويسنا - محافظة المنوفية، والواقعة بحوض البحيرة رقم (14) قسم أول، بمسطح (2) قراريط و (9) أسهم، من أعمال المنفعة العامة.

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