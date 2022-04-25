نظام سداد وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل.. الحجز يبدأ 9 مايو لذوي الإعاقة

160 وحدة سكنية، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، داخل مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، بتقسيط على 30 عاما وفائدة 3%.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، نظام سداد وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

مواعيد حجز وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل

تبدأ فترة حجز وحدات الطرح الجديد، للمواطنين منخفضي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط).

وتستكمل فترة الحجز من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى الخميس 26 مايو 2022 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة .

حدود الدخل لحجز وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل

- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

- بينما يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 6000 جنيه شهريًا للأسرة.

نظام سداد وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل

- يبدأ نظام سداد وحدات الطرح الجديد، للمواطنين من منخفضي الدخل، ضمن مشروع «درة الوادي»، بسداد قيمة مقدم جدية الحجز، وهي 15 ألف جنيه.

- سداد المصاريف الإدارية وقيمتها 405 جنيه، وذلك عند شراء كراسة الشروط، من خلال مكاتب البريد المميكنة، بمحافظة الوادى الجديد.

- وعند فوز العمل بالوحدة السكنية، لمطابقته الشروط، يجرى سداد 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية، لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

- وتعد وحدات الطرح الجديد لمنخفضي الدخل، داخل مشروع «درة الوادي»، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 سنة، كحد أقصى.