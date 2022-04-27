أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-4-2022

يبحث الكثير من المواطنين بشكل دائم عن أسعار العملات في البنوك المختلفة، خصوصا الأشخاص الذين يعملون في شركات عالمية، ويكون الراتب الخاص بهم بالدولار أو اليورو أو أي من العملات الأخرى، كما يبحث عنها أيضا محبي متابعة الأخبار الاقتصادية حول العالم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات اليوم مثل الدولار واليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار نحو 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي الذي يهتم بمعرفة أسعاره عدد كبير من المواطنين إلى نحو 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدرهم الإماراتي 5.01 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 19.70 جنيه للشراء مقابل 19.91 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو 19.91 جنيه للبيع مقابل 19.69 جنيه للشراء في بنك قناة السويس، كما سجلت عملة اليورو في بنك مصر 19.79 جنيه للبيع مقابل 19.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.92 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري، 23.24 جنيه للشراء، ونحو 23.66 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سعر 23.43 جنيه للشراء، ونحو 23.55 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 23.46 جنيه للشراء، و23.69 جنيه للبيع.