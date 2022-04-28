الدولار يصعد أمام هذه العملة لأعلى مستوى منذ 20 عامًا

شهدت تحركات الدولار الأمريكي ارتفاعات ملحوظة أمام أغلب العملات الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين، ويرتفع أمام الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ عام 2002، بعد أن ضاعف بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية، وفقاً «لرويترز».

الدولار يرتفع أمام الين لأعلى مستوى منذ 2002

وصعد الدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس 28-4-2022 إلى أعلى مستوى له منذ 2002، بعد إعلان البنك المركزي الياباني اعتزامه تنفيذ عملية شراء سندات غير محدودة يوميًا لدعم تعافي الاقتصاد الياباني في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتجدد مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

وبلغت مكاسب الدولار الأمريكي أمام الين خلال تعاملات اليوم الخميس، 1.75% مقارنة بمستوى الإغلاق السابق ليسجل 130.68 ين، وفقًا لـ«بلومبرج».

الدولار أمام اليورو والفرانك

فيما ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو، بنسبة 0.16% مسجلا 1.05 يورو، وصعدت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.05%، إلى مستوى 0.9696 فرنك.

ويأتي إقبال المستثمرين في الوقت الحالي على العملة الأمريكية، باعتبارها من العملات ذات الملاذ الآمن، في ظل التوتر بين روسيا وأوروبا بشأن ملف الطاقة.

وفي تصريحات سابقة، قال شنيشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، إنه يجب الالتزام باتفاقيات تنظيم أسواق الصرف الأجنبية، خلال اجتماعه مع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الكبرى، والتي كانت على هامش اجتماعات الربيع لصندوقي النقد والبنك الدوليين، مشيرًا إلى وجود تعاون بشكل وثيق في أي تحرك يتم اتخاذه في سوق الصرف الأجنبية، وفقاً لـ«رويترز».

كما تحدث مع وزراء مجموعة الدول السبع، عن التراجع الحالي لسعر الين بعد وصوله إلى أقل مستوى له أمام الدولار منذ 20 عامًا.