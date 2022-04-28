مناشدة إلى وزيرة الثقافة لعلاج الكاتب ضياء الدين خليفة: حالته صعبة

ناشد مجموعة من الكتاب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتدخل لعلاج ودعم الكاتب ضياء الدين خليفة، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بورم في المخ.

ودون الكاتب أدهم العبدودي للمرة الثانية في شهرين منشورات تطالب بدعم ضياء الدين خليفة، قائلًا عبر «فيس بوك»: «ضياء الدين خليفة حالته بتتدهور من فضلك اتدخلي يا وزيرة الثقافة، للمساهمة في علاج كاتب شاب يعاني».

متابعًا: «ضياء محتاج تدخل مادي فوري، أتمنى حضرتك تنقذيه ويرجع وسطنا ومعانا ويكمّل حياته الأسرية والأدبية والمهنية، لعل الأمور تتغير وضياء يتعالج على نفقة الدولة، ربنا يشفيك يا ضياء وترجع تتنطط مع ابنك ياسين وتعيش وتفرح بيه».

وكان «العبودي» قد كتب في مارس الماضي: «وأنا عايز أكتب عن ضياء الدين خليفة اللي بيمر بأزمة صحية صعبة، ضياء في العناية المركزة وعنده ورم في المخ، كاتب شاب، محتاج دعم كبيرة من الأسرة الثقافية، ومهم طبعًا مع الدعم المعنوي والدعوات بالشفاء، إننا نناشد السيدة وزيرة الثقافة لمتابعة حالة ضياء والتدخل ودعمه ماديًا والتكفل بعلاجه».

من هو ضياء الدين خليفة

ضياء الدين خليفة حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الإسكندرية، أصدر 4 روايات، وكانت أولى رواياته بعنوان «حورس»، و الصادرة عن دار المعارف، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ كأفضل رواية في مسابقة إبداع 5 عن وزارة الشباب والرياضة، في 2018.

كما تم تكريمه من مملكة البحرين وحصل على المركز الثاني عن روايته الثانية «أمير بلاد السند»، في مسابقة إبداع التي تنظمها جامعة الدول العربية، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، وفازت روايته الثالثة «هومو» بالمركز الأول على مستوى جامعات مصر كأفضل رواية في 2019، كما صدر له «شفرة الدولفين»، وأصدر في 2020 روايته الرابعة «مقابر الأحياء» عن دار إبداع.