ميناء الإسكندرية: استمرار العمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر

أصدر اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تعليماته إلى كافة القطاعات المعنية بالميناء، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والمحافظة على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر المبارك.

تداول 2187 حاوية في ميناء الإسكندرية

وفي السياق ذاته، انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، حيث شهدت حركة تداول الحاويات الصادر والوارد نشاطا ملحوظا، إذ بلغ عدد الحاويات المتداولة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 2187 حاوية مكافئة، كما تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من ضبط سائل وصب جاف وبضائع عامة.

خروج 51 سفينة وتفريغ 35 أخرى

وفي سياق متصل، شهدت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج 51 سفينة إلى أرصفة المينائين، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة.

تطوير ميناء الإسكندرية

يذكر أن ميناء الإسكندرية يشهد أعمال تطوير وخطط توسع في مينائي الدخيلة والمكس، في الوقت الراهن والتي ستجعل ميناء الإسكندرية أحد أكبر الموانئ على البحر المتوسط، وذلك مع بدء مخطط التشغيل التجريبي لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية، لاستقبال البضائع العامة سفن الرورو في النصف الأول من العام الجاري 2022، على أن يجري التشغيل الكلي في أكتوبر 2022 المقبل.