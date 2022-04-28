محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشاركة الشباب في القضايا السكانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية مشاركة الشباب في القضية السكانية نظراً لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالمحافظة وتحقيق رؤية مصر 2030 فضلاً عن مشاركته في رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع.

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية في هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعي المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، والذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة أسيوط، بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالوزارة.

مشروع تنمية الأسرة وتحسين جودة الحياة

وقد عقدت وحدة السكان بمحافظة أسيوط، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتحسين جوده الحياة، لقاء مع ممثلي الشباب المتطوع وممثلي المجتمع المدني باللجان السكانية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للتأكيد بأن المشكلات السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً كبيراً وشاملاً يستطيع الشباب المتطوع والمجتمع المدني تسريع تقدمه من خلال زيادة الوعي وإشراك المواطنين في إيجاد الحلول والانخراط في حملات التغيير لما يملكه من إمكانات كبيرة للمساعدة في هذا الشأن وتقديم الدعم لهم كعوامل فاعلة في التنمية.

يأتي ذلك مع إشراكهم في التخطيط والتنفيذ والرصد لضمان تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتسخير نقاط القوة ووجهات النظر الجديدة التي يوفرها الشباب من خلال ممارسة اختصاصتهم والمساهمة في أعمال التشبيك بين كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية وإعداد وتنفيذ خطط وأنشطة لرفع الوعي عن طريق الندوات واللقاءات الجاهيرية بالمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا وتقديم حلول ابتكارية لبرامج وأنشطة سكانية تساهم في دعم وتنمية المجتمعات الأكثر احتياجاً ولتعليم وتثقيف الأفراد من خلال الرسائل القومية المتعلقه بالقضية السكانية.

تشكيل لجنة من الشباب المتطوع

وأوضح فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن ممثلي الشباب المتطوع والمجتمع المدني ضمن اللجنة السكانية التي تم تشكيلها بالقرى والمراكز وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة السكانية وتحقيق التنمية على مستوى المركز والمدينة والقرية ودراسة، ويشارك في مناقشة تقارير رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً للتنمية، فضلاً عن تفعيل وجذب الجمعيات الأهلية المصرية والدولية على وجه الخصوص مع تنظيم واقتراح الزيارات واللقاءات والمقابلات الدورية مع رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص لعرض الفجوات والأنشطة المطلوبة في المجتمعات الأكثر احتياجا بناء على أعمال الرصد المجتمعي وتحفيزهم للمساهمة في دعم القضية السكانية بالمحافظة والعمل على توفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجا من الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأنشطة الوحدة، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وهو ما يظهر جلياً في تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل الوحدة.

تنفيذ أنشطة وبرامج القضية السكانية

وأضافت نسمات القوصي منسق المسؤلية المجتمعية بوحدة السكان بالمحافظة والمدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الجمعيات الأهلية التي تقوم بتنفيذ أنشطة وبرامج متعلقة بالقضية السكانية في المحافظة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص المهتمين بالعمل العام والمساهمة في تنظيم المعارض الخاصة بمنتجات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخاصة المتعلقة بمشروعات الدعم الاقتصادي للمرأة والشباب والعمل على تضمين كافة الأنشطة التي يتم تنفيذها من خلال المجتمع المدني والقطاع الخاص، ضمن خطة السكان السنوية والربع سنوية للمحافظة ومساعدتهم في إيجاد وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً من الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة للحد من البطالة.

يذكر أن وحدة السكان بأسيوط تشارك في العديد من الأنشطة وجلسات الحوار والندوات والفعاليات، بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبالتعاون مع الجهات الشريكة المعنية في هذا الشأن ضمن خطة الوحدة الربع سنوية.