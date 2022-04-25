للموظفين وأصحاب المهن الحرة.. شروط القرض الشخصي من بنك تنمية الصادرات

بعد إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية 1%، أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات في نفس الوقت تفاصيل وشروط الحصول على القرض الشخصي بضمان الوظيفة يصل إلى 1.5 مليون جنيه، وتستعرض «الوطن» الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك المصري لتنمية الصادرات.

برنامجان لتمويل القرض

نشر البنك بيانًا رسميًا عن تفاصيل الحصول على القرض الشخصي من بنك تنمية الصادرات وهو قرض مالي شخصي يتمّ سداده على أقساط شهرية لتمويل احتياجاتك الخاصة.

وتابع البنك في البيان الصادر عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك تنمية الصادرات أنَّ هناك برنامجين لتمويل القرض الشخصي يتمّ منحهما للموظفين وأصحاب الأعمال والمهنيين.

دون ضامن

ولا يتمّ منح القرض الشخصي دون ضامن، مع سهولة الوصول إلى حسابك من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تم تحديد مبلغ المالي للقرض الشخصي يبدـ من 50 ألف جنية ويصل إلى مليون ونصف جنيه.

سعر الفائدة يتمّ تحديده وفقًا لإجراءات البنك المركزي المصري وهو سعر فائدة تنافسي.

كما تمّ تحديد فترة سداد مرنة للقرض الشخصي من 12 إلى 120 شهرًا ووثيقة تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض مجانًا، وإمكانية تسوية الالتزامات المالية للعميل مع البنوك الأخرى سداد قروض فى بنوك أخرى، وإمكانية زيادة رصيد القرض خلال فترة السداد.

المستندات المطلوبة

- بطاقة شخصية سارية.

- كشف حساب بنكي بآخر 6 أشهر.

- إثبات دخل.

- إيصال مرافق (كهرباء /مياه) لا تزيد مدته على 3 أشهر.