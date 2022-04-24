شروط الحصول على قرض سيارة من بنك تنمية الصادرات: قيمته تصل لـ1.5 مليون جننيه

الجميع يرغب في شراء سيارة حديثة، ونجح القطاع المصرفي في تقديم تمويل قروض السيارات، إذ أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة الاشتراك في تقديم قرض السيارة ويصل إلى مبلغ مالي قيمته مليون ونصف جنيه.

قرض السيارة من بنك تنمية الصادرات

وكشف البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان له عبر الموقع الرسمي الخاص به، أنَّه يمكن تقسيط قرض السيارة من سنة وحتى 10 سنوات بسعر فائدة تنافسي يتمّ تحديده وفقًا لإجراءات البنك المركزي المصري.

وأكّد البنك المصري لتنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أنَّ من يرغب في الحصول على قرض السيارة الحد الأدنى من الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه، ويتمّ الموافقة على قرض السيارة دون مصاريف استعلام ائتماني ودون مصاريف فتح حساب، موضحًا أنَّه توجد برامج تمويل لقرض السيارة لجميع موظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المهن الحرة، وتمويل السيارة يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

ونشر البنك المصري لتنمية الصادرات مزايا قرض السيارة، موضحًا أنًّ مبلغ تمويل شراء السيارة يبدأ حسب طلب العميل الراغب في شراء السيارة ويصل إلى مليون ونصف جنيه.

وتبدأ فترة تسديد قيمة القرض من 6 أشهر تصل إلى 10 سنوات حسب رغبة العميل، كما تمّ تحديد سعر الفائدة تنافسي وفقًا لبرامج قروض السيارات مناسبة لجميع شرائح العملاء إضافة الى وثيقة التأمين على الحياة في أثناء فترة سداد القرض.

المستندات والأوراق المطلوبة من البنك المصري لتنمية الصادرات

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- عرض أسعار للسيارة مؤرخ بمواصفات السيارة من قائمة معتمدة وكلاء بيع السيارات.

- يجب أن يتوجه راغب الحصول على قرض السيارة التوجه الى مقر البنك لتقديم طلب والأوراق المطلوبة.

- فاتورة مرافق «تليفون، وكهرباء، ومياه، وغاز».

شروط قرض السيارة من البنك المصري لتنمية الصادرات

- عمر راغب الحصول على قرض السيارة: ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين وفي البرامج الأخرى، ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- إثبات الجدارة الائتمانية للاقتراض والقدرة على السداد.