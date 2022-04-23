«حياة كريمة» تتكفل بعلاج 10 أطفال بمركز تنمية المهارات «فيديو»

تكفّل برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة DMC، في شهر رمضان الكريم، بعلاج 10 أطفال بمركز تنمية المهارات، الذي يعالج الأطفال المصابين بجلطات على المخ، وُلدوا مصابين بها بسبب زيادة الكهرباء في الدماغ أثناء الولادة.

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أعراض المرض

نتيجة لهذه الكهرباء لا تتحرك الأطراف بشكل جيد، ويعاني هؤلاء الأطفال من عدم سلامة مخارج الحروف، كما أن التخاطب لديهم يكون متأخرا مقارنة بنظرائهم في السن، كما أنّ نسبة الذكاء لا تكون كبيرة، ويعمل المركز على زيادة نسبتها وزيادة نسبة الذكاء.

ومن أهم المشكلات التي يعاني المركز منها، أنّ ولي الأمر لا يستطيع أن يدفع مقابل علاج ابنه، فبعض أولياء الأمور لا يمكنهم دفع ثمن كشف التقييم أو حق الجلسات، إذ أنّ أسعار الأدوات مكلفة بعض الشيء، وقد تصل تكلفتها إلى 500 جنيه.

علاج 10 أطفال

ويقدم المركز العلاج لنحو 10 أطفال في الفترة الحالية، وأكد الإعلامي أيمن مصطفى، أن البرنامج تكفّل بعلاجهم، وقدم مبلغا ماليا لمديرة المركز.

واتصل الإعلامي أيمن مصطفى، ببعض أهالي الأطفال على الهواء، وأبلغهم بدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لهم، وردّت إحدى المستفيدات، قائلة: «بجد؟! ربنا يكرمكم إن شاء الله ويكرم مديرة المركز، ربنا يخليك، ألف شكر لك، والله العظيم انا عاجزة عن الكلام .. هتشيلوا كل التكاليف؟! شكرا لكل ذوقك»، وفي نهاية الحلقة، كرّم مقدم البرنامج مديرة المركز، ومنحها ميدالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة.