طوارئ في الطب البيطري والزراعة والمياه بالفيوم استعدادا لعيد الفطر

رفعت الإدارات المختلفة بمحافظة الفيوم، درجة الاستعداد للقصوى، وأعلنت حالة الطوارئ استعداداً للاحتفال بعيد الفطر المُبارك، خصوصًا في مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، بالإضافة إلى التموين، والزراعة، والطب البيطري، لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفال بالعيد، وضمان سلامة وصحة المواطنين، والحفاظ على نظافة الشوارع والشكل الجمالي والحضاري، والرقابة على المجازر والسلع الغذائية المختلفة.

رفع تراكمات القمامة أولا بأول

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعداد داخل جميع المجازر وتكثيف الحملات المرورية عليها طوال أيام عيد الفطر المُبارك، وزيادة عدد الأطباء البيطرين، وإخطار الوحدات المحلية بتوفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة.

حملات مكثفة على محال المواد الغذائية

وأكد محافظ الفيوم ضرورة توفير الاشتراطات الصحية، من حيث توافر المياه النقية، والنظافة، والصرف الصحي، والتأمين اللازم للمجازر، موجهًا بضرورة تكثيف الحملات على محال الجزارة، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، إضافة إلى محال الرنجة والفسيخ؛ للتأكد من جودة وسلامة المعروضات ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تخصيص رقم لتلقي الشكاوى

وخصصت محافظة الفيوم، خط تليفون أرضي لتلقي شكاوى المواطنين، فيما يخص محال الجزارة والأسماك والدواجن والأسماك المملحة، ليتم التحرك الفوري في حول أي شكوى، وذلك من خلال الرقم التالي 0842168716.

مراجعة منظومة النظافة

على جانب آخر، شدد محافظ الفيوم على رؤوساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بزيادة أعداد العمال، وتقسيم العمل إلى ورديات، ليتمكنوا من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ومراجعة منظومة النظافة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للشوارع المختلفة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، مشدداً على رفع كفاءة محيط المساجد والكنائس.

إزالة مخالفات البناء فورا

وكلّف محافظ الفيوم، مسؤولي مديرية الزراعة بالفيوم، بالتنسيق مع رؤوساء مجالس المدن والوحدات المحلية، للتصدي وإزالة أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير أو التشوين خلال أيام العيد، موجهاً بإزالة أي مخالفات بصورة فورية وعاجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية التي ترصد مخالفات البناء والتعامل مع تلك التعديات بصورة فورية.

توفير مياه الشرب النقية

على جانب آخر، شدد محافظ الفيوم على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير مياه الشرب النقية من خلال سيارات الشركة، والدفع بها في المناطق التي تعاني من انقطاع أو ضعف خطوط المياه، بالإضافة إلى المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية.

زيادة فرق طوارئ الكهرباء

وأكد محافظ الفيوم، زيادة فرق الطوارئ في قطاع الكهرباء، والتدخل الفوري والعاجل في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في أي مكان، والتأكد من وصول التيار الكهربائي للمستشفيات والمنشآت الحيوية المختلفة.