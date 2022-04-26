رفع درجة الاستعداد القصوى في الفيوم قبل أيام من عيد الفطر

رفعت محافظة الفيوم، درجة الاستعداد إلى القصوى، في جميع المديريات والوحدات المحلية، بالتزامن مع أعياد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك، إذ تشكلت غرف عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة، وفرعية في مختلف المراكز، تبدأ عملها بدايةً من الجمعة المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان في كل قطاع، لتكثيف الحملات على المزارات السياحية والأسواق والطرق والمواقف، لحل مشكلات المواطنين.

مراجعة مخازن المواد الغذائية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بفحص ومراجعة مخازن المواد الغذائية، بالإضافة إلى منافذ بيع الأسماك، واللحوم، وأسواق الخضر والفاكهة، حفاظا على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين.

توزيع 84 طن سكر وأرز

ضمن الاستعدادت لاستقبال عيد الفطر، وفرت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، العديد من المساعدات الغذائية، بلغت 84 طنا من السكر والأرز، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن في المراكز المختلفة.

ضوابط صلاة عيد الفطر

شدد محافظ الفيوم، على مديرية الأوقاف، بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط الخاصة بصلاة عيد الفطر في المساجد المختلفة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

تكثيف الحملات على المواقف

يكثف مسؤولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، بالاشتراك مع شرطة المرور، من الحملات على مختلف مواقف المحافظة، حيث تستمر تلك الحملات لمراقبة تعريفة الركوب، وإلزام السائقين بتطبيق التعريفة المقررة، دون استغلال فترة عيد الفطر في زيادتها.

تخصيص أرقام لتلقي البلاغات

خصصت محافظة الفيوم، عدة أرقام لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، ضد أي قطاع من القطاعات، سواء الأغذية، أو المواقف، أو الصحة، أو غيرها، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية، تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام التالية: (2168041)، و(2168042)، و(2168043).