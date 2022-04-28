واشنطن تقر قانونا يسمح ببيع الأصول الروسية المجمدة والغرب يسير على خطاها

أكدت وسائل إعلام هولندية، أن «أمستردام» بدأت نحو خطوات تجميد الأصول الروسية والبيلاروسية، مشيرةً إلى أن إجمالي المبلغ وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 633 مليون يورو.

هولندا تجمد 633 مليون يورو

وبحسب صحيفة «Volkskrant»، فقد تم خضوع 20 سفينة و6 طائرات يمتلكهم رجال أعمال روس إلى العقوبات التي فرضتها الدولة ضدهم، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية التي شنتها موسكو في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير الماضي، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية الهولندي فوبكي خوكسترو.

وبحسب الصحيفة الهولندية، فلم يتم نقل أي أصول كبيرة الحجم إلى دولة أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي عينت فيه هولندا وزير خارجيتها السابق ستيف بلوك، لمنصب منسق الامتثال والرقابة على تنفيذ العقوبات ضد موسكو.

الكونجرس يقر مشروع قانون لاستغلال الأصول الروسية

وفي السياق، أقر الكونجرس الأمريكي، أمس، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يحث الرئيس جو بايدن، على بيع الأصول المجمدة للروس واستخدامها لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلته قناة العربية.

ولا يعد التشريع الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة، أمر ملزم، إلا أنه يعكس رغبة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في حث «بايدن»، لاتخاذ موقف أكثر عدوانية، يأتي في الوقت الذي تسعى فيه دول الغرب على إيجاد وسيلة لاستغلال الأصول الروسية التي تم تجميدها، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».

وبحسب قناة «العربية»، أتى ذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات المدعي العام ميريك جارلاند، الذي أكد فيها أمام مجلس الشيوخ، بأنهم سيطلبون من الكونجرس منحهم سلطة موسعة لاستغلال تلك الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

وشنت روسيا عملية عسكرية خاصة على أوكرانيا، في الـ24 من فبراير الماضي، لحماية حدودها وأمنها القوميين من التمدد الشرقي لحلف الناتو.