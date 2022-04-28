للارتقاء بالخدمات.. 5 دورات لتدريب 133 موظفا في مركز التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه سيتم استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة، يوم 8 مايو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع التدريبي المقبل رقم 37 من الخطة التدريبية للمحليات.

133 متدربا بدورات التنمية المحلية

وأوضح الوزير، أن الدورات ستشمل: دورة الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة إدارة مشروعات التعاون الدولي والتواصل الفعال مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمسئولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية، ودورة إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، ودورة حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من الدورات التدريبية 133 متدربا من جميع المحافظات.

تأني تلك الدورات في إطار الاهتمام الكبير، الذي توليه وزارة التنمية المحلية، لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات، على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية.

تنمية مهارات العاملين للارتقاء بالخدمات

شدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة الاستفادة من العاملين، الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

وأك الوزير، أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات، يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

ورشة عمل في لتنمية الموارد البشرية

يشار إلى أن مركز التنمية المحلية، احتفل اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمنظومة الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات، لافتا إلى أن ورشة العمل، ركزت على الأدوار المتعددة لإدارة الموارد البشرية والتدريب والتطوير الوظيفي في تحقيق التميز المؤسسى، وكيفية تطبيق طرق وأساليب التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة وآليات تدريبهم وتطوير مهاراتهم، حسب احتياجات الإدارات والأقسام داخل منظومة العمل بالمحليات، واستفاد من ورشة العمل 135 متدربا من جميع المحافظات.