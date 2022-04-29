حظك اليوم برج الأسد الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يبدأ من مواليد 23 يوليو إلى 22 أغسطس ويمتلك قدرة كبيرة على العمل، فهو يستطيع جذب الأنظار له كما أنه قائد رائع في العمل، حيث أنه دائما ما يكون له هيبة تجاه كل من حوله ويجذب الجميع، لذا يستطيع أن يكون قائدا جيدا يملك زمام الأمور ويسيطر عليها، ويحاول طوال الوقت أن يقدم أفكارا خارج المألوف حتى يتميز أمام الآخرين.

وعلى الجانب العاطفي، لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون أن يكون في علاقة عاطفية مع شريك حياة مناسب، كما أنه لا يخجل من أن يعلن حبه لمن يشعر بالمشاعر تجاهه حيث أنه يحب دائما أن يعبر عن مشاعره ويجعل شريك حياته في سعادة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي والمهني على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل للمعرفة ولزيادة معلوماتك ما يساعدك ذلك على التطور وقد تحقق مكاسب مهمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وقدرتك على العطاء مع أهلك وأحبائك وشريك الحياة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.

مواصفات برج الأسد

كما أنه يتسم بالكرم الشديد ويساعد من هو بحاجة إلى مساعدة الآخرين مهما كلفه ذلك الأمر من جميع الجهات، فأهم ما يكون لديه إنجاز الأمر للشخص الذي يحتاج، كما أنه يتسم بالثقة الكبيرة في نفسه، ويحب التجمعات العائلية فهي أساس بالنسبة له ويحب أن يكون عالما بكل أمور العائلة لكي يتمكن من إسعادهم حيث أن التجمعات العائلية أساس له، ويحب أن يواظب على التواجد بها.