حظك اليوم برج الأسد الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات أهمها أنه إنسان طموحٌ ومتسامح، كما تجده صديقا مخلصا ومحببا ويساعد الضعفاء، كما يمتلك القدرة على إدارة الأمور حوله، لذلك فإن الكثيرون يحبون العمل لديه، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

اليوم مميز لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي، حيث يتواجد القمر في منزل الحظ والوقت ما يساعدك على عقد لقاءات ناجحة مع الأحباب، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن المريخ يتواجد اليوم في منزل المدخرات ما يمنحك إصرارا وإرادة ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك.

العائلة والصداقة عند برج الأسد

تجد مولود برج الأسد صادقا وكريما ومخلصا مع أصدقائه كثيرا، ويساعد من هو بحاجة إلى مساعدة الآخرين مهما كلفه ذلك من وقت وجهد، كما يُعتقد أن مولود هذا البرج قوي وموثوق به، ولديه القدرة على استضافة الاحتفالات والمناسبات المختلفة، ويقدسون التجمعات العائلية لأن تفاعلهم مع الآخرين يمنحهم الشعور باحترام الذات، والوعي الذي يحتاجون إليه.

لا يفكر مولود برج الأسد في عائلته كثيرا ولكنه يعطي لهم قدرا من الاهتمام والدعم في أصعب المواقف ويقف بجوارهم، وتجدهم عادة يميلون إلى الاستقلال في أقرب وقت ممكن، ويستطيع فعل أي شيء لحماية أحبائه.