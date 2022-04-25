وحدة علاج كيماوي وتوصيل الكهرباء.. مشروعات تحققت لأهالي شمال سيناء في 2022

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في تصريحات له اليوم على هامش وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، ضمن احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء الـ40 بمدينة العريش، أن هذا العام شهد اختلافا عن الأعوام الماضية في تقديم الخدمات للمواطنيين، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

صرف تعويضات لأهالي القرى ومد كهرباء وتوصيل المياه

وأشار المحافظ إلى أنه على صعيد عودة أهالي القرى جنوب وغرب الشيخ زويد، تم صرف التعويضات للمضارين، وجاري ترتيب وفحص عدة أماكن أخرى لإجراء ترتيبات وتعويضات وبدائل لأهالي القرى، مع تحقيق عدد من المشروعات الضرورية، مثل توصيل التيار الكهربائى والمياه وفتح الطرق، إضافة إلى منح المزارعين شتلات زيتون ولوز.

5 معارض «أهلا رمضان» في شمال سيناء

وذكر محافظ شمال سيناء، أن الحكومة أقامت 5 معارض «أهلا رمضان»، منها 3 في مدينة العريش، و2 في بئر العبد، لتوفير السلع التموينية والبضائع لجميع المواطنين، وذلك بالاتفاق مع كبار التجار بمختلف المناطق.

وأكد عدم وجود أي أزمة على الإطلاق في تقديم السلع الغذائية والتموينية، خاصة مع الامتيازات الجديدة التي شهدتها مدينة الشيخ زويد، بعد تحمل الغرفة التجارية 50% من قيمة الشحن للتجار من العريش إلى الشيخ زويد.

افتتاح وحدة العلاج الكيماوي بمستشفى العريش العام

وفي مجال الصحة، اُفتتحت وحدة العلاج الكيماوي وأمراض الدم بمستشفى العريش العام، بحسب تصريحات المحافظ.

وأكد «شوشة»، أنه تم تطوير وتجديد مستشفى العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة 134 مليون جنيه، حيث تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين، وقسم الاستقبال والطوارئ، وقسم النساء والولادة وجراحات اليوم الواحد، والعلاج الكيماوي كمرحلة أولى، وجارى إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بقيمة 128 مليون جنيه بنفس المبنى الخاص بمستشفى العريش العام.

وأوضح، أن وحدة العلاج الكيماوي تخدم نحو 700 مريض بالمحافظة، للتخفيف عنهم بدلا من سفرهم للعلاج في المحافظات الأخرى، سواء في القاهرة أو الإسماعيلية.