الكهرباء تكشف أسباب الأعطال.. سرقة التيار والصيف وإهمال التوصيلات

يتساءل المواطنون عن الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وعن الأوقات التي تتزايد فيها الأعطال، وهل تختلف انقطاعات التيار الكهربائي من منطقة لأخرى وعن كيفية تعامل فرق الأعطال التابعة لفروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات مع تلك الأعطال.

السرقات أكثر أسباب الأعطال

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أن الأحمال والتوصيلات غير النظامية «سرقة تيار» على شبكة الكهرباء هي الأكثر تسببا بالأعطال، وهي التي تؤثر على المستهلك وتؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنه، لافتا إلى أن هناك أشخاص يقومون بتركيب أحمال إضافية للحصول على كمية أكبر من الكهرباء وتوصيلات غير قانونية دون الرجوع إلى الشركة الأمر الذي يسبب ضغطا على شبكة الكهرباء ويؤدي إلى تكرار الأعطال.

عدم التلاعب بالكهرباء إلا في الحدود المسموحة للمشترك

وأشارت إلى أنه أحيانا يتسبب إهمال التوصيلات الكهربائية بتلف وحدوث أضرار وهو أمر ينبغي على المستهلك أن يعي خطورته ولا يتلاعب بالكهرباء أو يتصرف بها إلا ضمن الحدود المسموحة له، وأحيانا تكون الأعطال بسبب بعض الحفريات أو أعمال الإنشاءات.

وكشفت عن أنه في الصيف تكون نسبة أعطال الكهرباء أكثر ارتفاعا بسبب الأحمال الزائدة والتوصيلات غير النظامية على شبكة التوزيع وصناديق الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاعها، أما أوقات الأعطال فلا توجد لها قاعدة ثابتة لأنها يمكن أن تكون في أي وقت من أوقات اليوم، وتكون المناطق الصناعية والورش الأكثر عرضة للأعطال.