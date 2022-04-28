«علشان تعرف ها تخرج امتى في العيد»...تعرف على درجات الحرارة أيام الإجازة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يصاحبها رياح جنوبية شرقية، تعمل على ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن وسط سيناء، السواحل الشمالية الشرقية، وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومدن جنوب سيناء، فى حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، كما يسود طقس غائم على جميع المحافظات عدا شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية على السواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 مايو أول ايام العيد

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 مايو ثاني ايام العيد

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

طقس يوم الوقفة..الأحد 1 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.