الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 23 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم الخميس، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، إذ أنّ قيم الحرارة أعلى من المعدلات الطبييعة لها في هذا الوقت من العام، مشيرةً إلى أن البلاد تتأثر في فترة النهار بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مع سطوع أشعة الشمس يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد»، لافتةً إلى أنّ الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تكون شبورة مائية

وتابعت أن درجات الحرارة مرتفعة في فترة الليل وستصل إلى 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، كما تكونت اليوم شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وأدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية لكن سرعان ما تلاشت مع سطوع أشعة الشمس في الساعة السابعة مساءً.

نشاط للرياح

ولفتت، إلى أنّ اليوم سيشهد نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ويبدأ نشاط الرياح بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء والليل وهو ما يساعد على الإحساس بالأجواء اللطيفية والربيعية وسيكون مثيرا للرمال والأتربة على مطروح والسلوم.