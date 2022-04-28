الأرصاد: ارتفاع مؤقت وملحوظ في درجات الحرارة غدا.. «العظمى بالقاهرة 38»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة ودرجتين، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين نهى درويش ومحمود السعيد: «مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية وشديد الحرارة في فترة النهار على جنوب الصعيد».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ فترات الليل بدأت تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والطقس سيكون معتدلا على أغلب المناطق، كما تكونت اليوم شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأردفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية، مثير للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد في سيوة ومطروح.

المنخفض الجوي الخماسيني

ولفتت منار غانم، إلى أنّ البلاد ستشهد ارتفاع مؤقتا وملحوظا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة غدا الجمعة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، وستكون الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، ومعتدلة خلال فترات الليل.

وأكدت «غانم»، أن المنخفض الجوي الخماسيني سيؤدي إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة غدا، على أغلب مناطق الجمهورية وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، مشيرةً إلى أن قيم الحرارة ستعاود معدلاتها الطبيعية بداية من بغد غد، السبت.