5 قتلى و23 جريحا في قصف أوكراني على منطقة كيروفسكي بدونيتسك

أفادت شبكة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل، منذ قليل، بسقوط 5 قتلى و23 جريحا، جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لبيان وزارة الصحة هناك.

قصف صاروخي أوكراني على خيرسون

كانت وكالة «نوفوستي» الروسية، قد أكدت أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة خيرسون الأوكرانية بصواريخ «توتشكا-أو»، وتمكنت القوات الروسية من إسقاط اثنين منها، إلى جانب راجمات «أوراغان».

وأشارت الوكالة، إلى أن القصف الذي استهدف مركز تليفزيون خيرسون، لم يسفر عن سقوط قتلى بين سكان المدينة الأوكرانية، التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية حاليا.