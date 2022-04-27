محافظ الشرقية يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بحضور العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

المحافظة تتلقى 17 ألف و435 طلب تقنين تعديات

ومن جانبه، قدم مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بياناً تفصيلياً بالموقف الحالي لمنظومة التقنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير 9860 عقداً بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1981 عقداً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين 17 ألف و435 طلب تقنين تعديات، منها عدد 14 ألف و532 طلباً صالحاً للتقنين، وعدد 2003 طلبات غير صالحة للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقاً للقانون 241 لسنة 2020، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة.