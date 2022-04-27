صوامع الشرقية تستقبل 873 طن قمح في اليوم الأول لموسم التوريد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انتظام عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق المحافظة للتخزين، مشيراً إلى أنه تم توريد 873 طنا و51 كيلو جراما من قمح في أول يوم للتوريد.

تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وأوضح، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام هي 55 صومعة وبنكر وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 423 ألفا و222 فدانا، بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.

متابعة يومية لعمليات استلام محصول القمح

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وفي حالة عدم إلتزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك.

كما شدد المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وكذلك فحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار.