توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة غدًا الجمعة، نتيجة تأثر البلاد بكتلة هؤائية ساخنة قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، ستؤثر على حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، خلال الـ72 ساعة المقبلة، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الأرصاد في بيان، إلى أن الطقس يومي السبت والأحد، سيكون حار على محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 48 والصغرى 25.

طقس يوم الوفقة الذي يوافق الأحد 1 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.