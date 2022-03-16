التعليم تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الإنجليزية.. اعرف الشروط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب الترشح للمشاركة في أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي 2022، بعنوان «Food Security»، والمقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 19 إلى 21 مایو 2022، على أن يتنافس في الأولمبياد أكثر من 1500 طالب وطالبة من دول الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتسجيل الفرق المشاركة هو 19 مارس.

19 مارس آخر موعد للاشتراك في أولمبياد اللغة الإنجليزية

وقالت وزارة التعليم على موقعها الرسمي، إنه على الفرق التي ترغب في المشاركة في أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي 2022، أن تحصل أولًا على موافقة مديرية التربية والتعليم التابع لها الطلبة المشاركون، بالإضافة إلى الحصول على موافقة أولياء الأمور لهؤلاء الطلبة، ويتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوالدين بأسماء الفرق المشاركة والموافقات اللازمة.

شروط أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الكبار

وحددت وزارة التعليم الشروط الواجب توافرها للمشاركة فى أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الكبار:

- أن يتراوح عمر الطالب من 11 إلى17 عامًا.

- أن يتكون الفريق الواحد من 5 إلى7 أعضاء في الفريق، بالإضافة إلى (1- 2) مدرب لكل فريق

- يتكون من خمسة محاور رئيسية هي: (اختيار اللغة الإنجليزية المشروع / العمل الجماعي/ خدمة المجتمع/ العمل المسرحي).

شروط أولمبياد اللغة الإنجليزية فئة الصغار

- أن يتراوح عمر الطالب من 6 إلى 10 أعوام.

- يتكون الفريق الواحد من 3 إلى 5 أعضاء بالإضافة إلى مدرب واحد لكل فريق.

- يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي :

ـ ( المشروع / خدمة المجتمع / العمل الفني).

- أن ينتمى جميع أعضاء الفريق إلى مؤسسة تعليمية واحدة ويحق للمؤسسة الاشتراك بثلاثة فرق كحد أقصى.

- أن تكون اللغة الانجليزية في اللغة الثانية لجميع أعضاء الفريق (من الطلاب).

الشروط المالية

- تتحمل الفرق المشاركة تكاليف دفع رسوم الاشتراك بالأولمبياد، بالإضافة إلى تذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك لفئة الكبار من سن 11 إلى 17 عامًا وهي تصل 900$، أما اشتراك فئة الصغار من 6 إلى 10 أعوام- 450$.

- تتحمل إدارة الأولمبياد تنظيم أمور الإقامة والمواصلات مع الجهات المعنية

- ألا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.