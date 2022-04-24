أيتن عامر عن شخصية روقة بـ مكتوب عليا: «لو قابلتها في الحقيقة هقتلها»

أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور عن دورها في مسلسل مكتوب عليا، الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري.

وقالت أيتن عامر لـ«الوطن» عن شخصية «روقة» التي تقدمها بالسباق الرمضاني: «أنا لو قابلت شخصية روقة في الحقيقة هقتلها دي مستفزة»، نافيه وجود تشابه في الحقيقة بين شخصية روقة وأيتن.

انهيار سلمى بعد طلاقها من جلال

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا، محاولة إحسان «إسماعيل فرغلي» والد جلجل أن يصلح العلاقة بين علاء وجيجي بعد فسخ الخطبة.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22

كما شهدت الحلقة 22 من مسلسل «مكتوب عليا»، ذهاب جلجل إلى البنك للحصول على أمواله، فيجد أن الحد الأقصى للسحب 50 ألف جنية فقط، فيضطر لتحويل المبلغ مقسما على حسابات مختلفة في عدة بنوك لسحبها في نفس اليوم، في حين تحاول والدة جلجل أن تقنع روقه بإعادة أمواله له، ولكنها ترفض.

وتجلس «سلمى» هنادي مهنا مع والدها بعد شفائه وتبكي على ما حدث لها، فيحاول تهدئتها لتتغلب على أحزانها، في حين يعود جلجل إلى منزله ومعه الأموال، ويشك جلجل في صديقه سيد بأنه وضع له منوما في القهوة لينام ثم يكتشف أنه ظلمه.

فجأة يدخل شريف جار جلجل ليبلغه أن هناك تسريبات في حمام شقته، فيعرف جلجل أن المقصود بكلمة تسريبات هو تسريب في الحمام، وفجأة يقوم السباك بضرب جلجل على رأسه فيسقط مغشيا عليه.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

يعرض مسلسل مكتوب عليا على شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.