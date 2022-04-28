اللحمة بـ125 جنيهاً.. أسطول سيارات «من خير مزارعنا لأهلينا» بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على حرص الدولة المصرية بكافة أجهزتها على محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار نتيجة الأزمة العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست بالتبعية على أسعار السلع بالسوق المحلي، حيث استغل بعض تجار الأزمات ومحتكري السلع الموقف، وقاموا برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، ومن ثم كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الاستراتيجية المدعمة بأسعار أقل من السوق وذلك لضبط الأسعار.

11 منفذاً متنقلاً للسلع تغطي مراكز المحافظة

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الغربية لعدد 11 منفذاً متحركاً لبيع السلع الغذائية الأساسية، من المقرر أن تجوب مراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة وزارة الزراعة «من خير مزارعنا لأهلينا»، لتوفير السلع الاستراتيجية والأساسية المدعمة بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، والدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، والدكتور حاتم شاهين، والدكتور عبد المنعم سامي، حيث تشمل 5 عربات لبيع سلع غذائية متنوعة، و2 عربة لبيع البيض، وعربة لبيع اللحوم، وعربة بطاطس، وعدد 2 عربة كحك.

وأشاد «رحمي» بجهود وزارة الزراعة في التصدي لظاهرة الغلاء، كونها قائمة في الأساس على توفير السلع والمنتجات الغذائية من المزارع التابعة لوزارة الزراعة للمواطنين مباشرةً دون تدخل الوسطاء، مما يسهم في خفض أسعار هذه السلع بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة إلى تنوعها حيث تلبي كافة احتياجات البيت المصري من الغذاء، كما أنها متحركة حتى يتسنى لها الوصول للمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً، وأضاف المحافظ أنه تم التوجيه لجميع المنافذ الثابتة والمتحركة لاستمرارها حتى نهاية فترة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت الأسعار لكيلو اللحوم البلدية بـ125 جنيهاً، والزيت 23 جنيهاً، وكيلو الكحك 60 جنيهاً، وطبق البيض 48 جنيهاً، وزجاجة الزيت الزيتون 120 جنيهاً، وكيلو البطاطس 3 جنيهات، والطماطم 10 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات.

تسيير أسطول السيارات لمختلف المحافظات

ومن جانبه، أوضح مستشار وزير الزراعة، الدكتور سعيد صالح، أن وزارة الزراعة قد أطلقت في وقت سابق عدداً من المنافذ المتنقلة لبيع البضائع والسلع واللحوم والدواجن، حيث انطلقت هذه السيارات لعدة محافظات، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع المحافظات التي ليس بها منافذ، وذلك لحين تجهيز الشوادر والمعارض الثابتة لها، وشهدت هذه المنافذ إقبالاً واسعاً من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق التي نفذت المبادرة بها، لجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المخفضة.