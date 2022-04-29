ما الفرق بين اللقاح والمصل؟.. أوجه التشابه والاختلافات

يظل سؤال «ما الفرق بين اللقاح والمصل؟» يشغل بال العديد من المواطنين الذين لا يعرفون الفرق والاختلافات بين كل من اللقاحات والأمصال، لذا أوضحت هيئة الدواء المصرية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كافة الاختلافات بين الأثنين.

ووفقا لهيئة الدواء فإنه يتم استخدام سواء اللقاحات أو الأمصال في نفس الأغراض، والتي تهدف إلى تحصين جسم الشخص ضد الإصابة بأي عدوى، ولكن هناك بعض الاختلافات.

في نقاط.. الفرق بين المصل واللقاح

وتستعرض «الوطن» كافة الاختلافات التي أوضحتها هيئة الدواء المصرية بين كل من الأمصال واللقاحات، وهي كالتالي:

أولا: اللقاحات

1 - تُصنع اللقاحات من خلال استخدام الميكروبات المسببة للمرض، ولكن بعد أن يتم قتلها أو إضعافها، أو حتى يتم استخدام جزء منها، وإذا تم إعطاء اللقاح لجسم الشخص فلن يتسبب ذلك في إصابته بالعدوى، لكن دور اللقاحات هو إتاحة الجهاز المناعي للجسم هو التعرف على تلك الميكروبات من أجل أن يستطيع أن يُكون أجسام مضادة بنفسه لها.

2 - فعالية اللقاحات تحتاج فترة من الوقت «أسبوعين» تقريبا، حيث إن هذا الوقت هو الذي يستغرقه الجسم من أجل تصنيع الأجسام المضادة.

3 - توفر كافة اللقاحات المناعة ضد العدوى لفترات أطول من الأمصال.

ثانيا: الأمصال

1 - على النقيض تماما فإن الأمصال لا تحتوي على أي ميكروبات، ولكنها تشمل الأجسام المضادة للميكروبات، وبذلك يحصل جسم الشخص على الأجسام المضادة للعدوى مباشرة من خلال المصل.

2 - لا تحتاج الأمصال إلى وقت من أجل استخدامها، فهي توفر وقاية ضد العدوى فور استخدامها مباشرة.

3 - على العكس أيضاً فإن المناعة التي يحصل عليها جسم الشخص من خلال الأمصال قصيرة المدى في حالة مقارنتها باللقاحات، حيث إن الأجسام المضادة مع مرور الوقت تتحلل في الجسم.