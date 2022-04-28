البيت الأبيض يقترح تحويل أصول روسية مُصادرة إلى مساعدة أوكرانيا

أكد موقع «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، اقتراح البيت الأبيض الأمريكي، اليوم، استخدام أصول جرت مصادرتها من رجال أعمال روس لتعويض أوكرانيا عن تضررها من الهجوم الروسي.

بيان رسمي للبيت الأبيض

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي له، «إن من شأن مصادرة الأموال الروسية تحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق بأوكرانيا جراء العدوان الروسي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن جانبها ذكرت «رويترز» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من الكونغرس في وقت لاحق توفير تمويل جديد لتغطية تكاليف الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى أدوات قانونية جديدة لتشديد العقوبات على رجال الأعمال في أمريكا، ويطلق لفظ «الأوليغارشيين» على رجال الأعمال الروس الذين جنوا ثروات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ويرتبطون بصلات قوية مع الكرملين.

تحويل أموال الروس المجمدة لدعم أوكرانيا

وذكرت «رويترز»، أن بايدن يسعى إلى تحويل أموال رجال الأعمال الروس المجمدة لدعم أوكرانيا، وأوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس أموالا كبيرة لمساعدة العاصمة الأوكرانية على مواجهة الهجوم الروسي، بالإضافة لتشريع مصادرة أموال «الأوليغارشيين الروس» لتمويل العمليات العسكرية والإنسانية بأوكرانيا.

فيما يسعى المسؤولون الأميركيون للحصول على المبلغ الكامل الذي يتوقعون أن يحتاجوا إليه في سبتمبر المقبل بنهاية السنة المالية، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم البيت الأبيض، «جين ساكي».

جدير بالذكر أن المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا تجاوزت ثلاثة مليارات دولار منذ اشتعال الحرب في 24 فبراير الماضي.