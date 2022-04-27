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التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد

كتب:

أحمد أبوضيف
12:24 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد.

بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد

 وجاءت التعيينات على النحو التالي:

د.علي حسين عطا محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.

د.أحمد محمد أحمد حسن بخيت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بني سويف.

د.عبير سعد زغلول محمد عيسوي عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.

د.جالة محمود عبدالشافي العزب عميدًا للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

د.محمود إبراهيم الدسوقي محمود المتبولي عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.