بنك مصر يستحوذ على «القاهرة» في صفقة بـ7 مليارات جنيه

استحوذ بنك مصر على كامل الأسهم المتبقية من بنك القاهرة، واشترى نحو 1,1 مليار سهم، فيما بلغ سعر السهم 6.2 جنيه، لتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بحوالي 7 مليارات جنيه.

بعد صفقة الاستحواذ.. ملكية بنك مصر في «القاهرة» تصل لـ 99.99%

وبعد نجاح صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة، ارتفعت نسبة ملكية بنك مصر إلى 99.99% من أسهم «بنك دي كير»، بدلا من من 57.14%.

يشار إلى أنَّ شركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية، هي المنفذ لصفقة استحواذ بنك مصر على بنك القاهرة.

قاعدة الملكية الجديدة لبنك القاهرة

وبحسب بيان صادر عن بنك مصر، فإنَّ الصفقة تمت اليوم الخميس 28 أبريل 2022، وبذلك يملك بنك مصر 99.99% من بنك القاهرة بعد صفقة الاستحواذ، بجانب حصة ضئيلة موزعة بالتساوي بين شركة مصر كابيتال و«مصر أبوظبي» ولا تتجاوز 28 سهمًا.

وخلال الفترة الماضية، نجح بنك مصر في التخارج من بعض استثماراته، وخفض حصته بالشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» لتصل إلى 2,2 مليون سهم ما يعادل 11.19%، بدلًا من 15.04%.

كما نجح في التخارج من «كيما» أو شركة الصناعات الكيماوية المصرية، وذلك بالتخلي عن حصته البالغة 44,8 مليون سهم، بنسبة 5.021%.

وتتعدد استثمارات بنك مصر وهو ثان أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، بين البنك المصري لتنمية الصادرات، بامتلاكه حصة بمقدار 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3%، بجانب دخوله مساهم بشركتي «فوري» للمدفوعات والأخرى لتكنولوجيا البنوك.

يشار إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الأول الثلاثاء، بضخ استثمارات في البورصة لتنشيطها، ودراسة التخارج من جميع قطاعات الدولة لصالح القطاع الخاص، مع طرح شركات حكومية مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.