عوائد شهادات بنك القاهرة بأسعار الفائدة الجديدة.. اعرف شروط الشراء

بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الاثنين الماضي، والإعلان عن زيادة الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتسجل الأسعار الجديدة 9.25 و10.25%، على التوالي، ما دفع العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية لتغيير عوائد الأوعية الإدخارية، ونستعرض منها أسعار فائدة شهادات بنك القاهرة 2022، في التقرير التالي.

وبمجرد إعلان سعر الفائدة الجديد من البنك المركزي، أصدر بنك القاهرة قرارا بتعديل عوائد شهادات ادخار «البريمو»، الثلاثية والخماسية والسباعية كالتالي، وإليكم أسعار فائدة شهادات بنك القاهرة الجديدة.

أسعار فائدة شهادات بنك القاهرة 2022.. بريمو الثلاثية

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا.

- تبدأ من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- عائد ثابت سنوي، يصرف شهريا بنسبة 10.25%، وعند صرفه ربع سنويا يصل لـ 10.5%.

سعر فائدة شهادات بنك القاهرة الجديدة.. الخماسية

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- تبدأ قيمة شهادة بريمو الخمسية من بنك القاهرة، من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد ثابت سنوي، يصرف شهريا بـ 10.25%، فيما يصل لـ 10.5% عند صرفه كل 3 أشهر.

أسعار الفائدة على شهادات إدخار بنك القاهرة.. ذات العائد المتغير

تم زيادة فوائد شهادات بنك القاهرة الخماسية ذات العائد المتغير بنسبة 1% لتصل إلى 9% ربع سنويا.

رفع العائد على شهادة بريمو 3 سنوات بعائد متغير، لتصل إلى 8.25% شهريا و8.50% ربع سنوي.

شروط شراء شهادات إدخار بنك القاهرة

- فتح حساب جاري أو توفير للعميل في بنك القاهرة، قبل شراء الشهادة.

- مع ضرورة توفر بعض المستندات، مثل:

1. بطاقة رقم قومي سارية.

2. جواز سفر إصدار جديد، يتضمن الرقم القومي.

3. شهادة الميلاد، لحسابات القصر.

4. إقامة سارية وجاوز سفر للأجانب المقيمين في مصر.

مميزات شهادات إدخار «البريمو» من بنك القاهرة

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمان بنك القاهرة، بضمان الشهادة.

- إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض، تصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- يمكن استرداد كامل قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر + يوم، من تاريخ الإيداع.