تعرف على الوظائف المتاحة في المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها لشغل وظائف وكلاء ومديري مدارس بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2023، والذي فتح باب التقدم بها يوم الثلاثاء، ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا، على الموقع الرسمي للمدارس اليابانية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المدارس والمحافظات المتاح التقديم لها في وظائف وكلاء ومديري مدارس بالمدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي:

محافظة القاهرة

- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2.

- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3.

محافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

- المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحي الثالث - بالسادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر.

محافظة القليوبية

- المدرسة المصرية اليابانية ببنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور.

محافظة الإسكندرية

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2).

محافظة البحيرة

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى.

محافظة دمياط

- المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة.

-المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ.

محافظة الدقهلية

- المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر.

- المدرسة المصرية اليابانية ببني عبيد.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة.

-المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد.

محافظة الشرقية

-المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1).

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2).

محافظة الغربية

- المدرسة الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود.

محافظة كفر الشيخ

- المدرسة المصرية اليابانية بيلا.

محافظة المنوفية

- المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم.

محافظة السـويس

- المدرسة المصرية اليابانية بالسويس.

محافظة الإسـماعيلية

- المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية.

محافظة بورسعيد

- المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد.

محافظة شمال سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بالعريش.

محافظة جنوب سيناء

- المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء.

- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

محافظة الفيوم

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم.

-المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس.

محافظة أسيوط

- المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة.

محافظة المنيا

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة.

محافظة بني سـويف

- المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة.

محافظة قنا

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا.

محافظة سوهاج

-المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج.

محافظة أسوان

- المدرسة المصرية اليابانية الرديسية.

- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد.

محافظة البحر الأحمر

- المصرية اليابانية بالغردقة 1.

- المصرية اليابانية بالغردقة 2.

محافظة الوادي الجديد

- المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد.

محافظة مرسى مطروح

- المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح.