روسيا تتهم أعضاء البعثة الأوروبية للأمن بالتجسس لصالح أوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بضرورة فتح تحقيق في اتصالات سرية من قِبل أعضاء المنظمة في منطقة دونباس والاستخبارات الأوكرانية، مشيرة إلى توافر معلومات وأدلة تؤكد ذلك.

موسكو تطالب البعثة الأوروبية بفتح تحقيق في انتهاكات مراقبيها

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إيجاز صحفي لها، اليوم، إن الجهات المختصة لدى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، تملكان أدلة قوية على ممارسة هؤلاء المراقبين التابعين للبعثة في دونباس، لأنشطة مخالفة للقانون.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكدت زاخاروفا وجود تقارير تكشف عن تسليم مراقبي البعثة التابعة للمنظمة الأوروبية للمخابرات الأوكرانية، ومعلومات عن أماكن انتشار وحدات وتشكيلات القوات التابعة للجمهوريتين الشعبيبتين، إلى جانب تسريبات أخرى من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين وجمهوريتي دونيتسك ولوجانك.

وكشفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن المراقبين استخدموا في أنشطتهم تلك كاميرات البعثة المخصصة لمتابعة الوضع عند خطوط التماس، مما يؤكد بحسب مزاعم زاخاروفا، أن أفراد تلك البعثة لا يحافظون على الحياد ويتصرفون بطريقة مسيسة.

دونيتسك تطرد أعضاء البعثة لاتهامهم بالتجسس لصالح كييف

وشددت زاخاروفا، على أن تلك التصرفات من شأنها الإضرار بسمعة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، داعية قيادة تلك المنظمة إلى تسليط الضوء على تلك الانتهاكات، وإجراء تحقيق عاجل في كيفية استغلال الموارد المخصصة للبعثة في عمليات وأنشطة كتلك.

وجاءت تصريحات الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، عقب قرار جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بمنع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من مواصلة أعمالها وأنشطتها هناك، واتهام بعض من أعضائها بالتجسس لصالح كييف.

وفي سياق متصل، حذرت زاخاروفا، دول الغرب من استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن تلك الاستفزازات من شأنها إطالة أمد المواجهة وعرقلة جهود التسوية، وتحويل أوكرانيا إلى مركز لتجمع الإرهابيين والمرتزقة.