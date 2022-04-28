شروط التقديم لوظائف مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات أسيوط وسوهاج، والمقرر بدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2022 - 2023، مشيرة إلى أنّ التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية التخصصات والشروط المطلوبة لوظائف المعلمين بمدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:

مدير أكاديمي

حاصل على مؤهل عال مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

وكيل مدرسة

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ال تقل عن 3 سنوات.

مسؤول تقييم

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم ألا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

-إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون مالية وإدارية

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون طلاب

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون الطلاب لا تقل عن 3سنوات.

أخصائي تطويرتكنولوجي

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول شؤون عاملين

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شؤون العاملين لا تقل عن 3 سنوات.

مسؤول جودة

حاصل على مؤهل عال مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة لا تقل عن 3 سنوات.