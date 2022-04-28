علي جمعة: الإمام تاج الدين السبكي نصر الأشاعرة في المسائل الدقيقة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن والد الإمام تاج الدين السبكي ضد العالم ابن تيمية، فيما كان الإمام الذهبي، معلم الإمام تاج الدين السبكي، على مذهب ابن تيمية، «هو نصر السنة والدين والأشاعرة حتى في المسائل الدقيقة».

جمعة: مشروع الأشعري كان عجيبا

وأضاف «جمعة» خلال استضافته ببرنامج مصر أرض المجددين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «ON»، أن مشروع الأشعري والذي توفي في عام 320 هجريا كان عجيبا ولخصه الإمام تاج الدين السبكي في كتاب صغير له اسمه «استحسان الخوض في علم الكلام» وبين فيه أنه ينبغي علينا أن نرد على أي سؤال من أي شخص بعقلية السائل حتى يكون الأمر واضحا إليه ويعرف الحقيقة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن منهجه هذا هو منهج مهم للاتصال ولا يخاف أن يعرض نفسه ويقنع غيره بما هو عليه، وهذا ما فعله العلماء عندما درسوا الأشاعرة، «الأشاعرة لما درسوا القرآن والسنة وجدوا هناك نصوصا ومن أجل فهمها كانت تستلزم أسئلة، وأجاب عنها الأشعري واتباعه، وكان الأشعري يمثل رأي أهل السنة والجماعة».

مقارنة مسائل العقيدة

وتابع: «الإمام تاج الدين مسك كل مسائل العقيدة وقارنها بين الأشعرية ولقي فيه 13 مسألة مختلفين من 1500، ولقي 7 منهم خلافا لفظيا و6 منهم هما اللي فيهم الخلاف الحقيقي، والـ6 دول عمل ليهم بيوت شعر يذكر فيهم الـ13، منهم الـ6 اللي الخلاف فيهم حقيقي والـ7 اللي الخلاف فيهم لفظي ومش حقيقي».