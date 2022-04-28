شيخ الأزهر: الله يخرج الموجودات من العدم بصفة القدرة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الله يخرج الموجودات من العدم بصفة القدرة، ويخصص الموجودات بصفات وامتيازات معينه كالوقت واللون والطول والذكاء وشيء دون شيء بصفة الإرادة، وذلك لأن الإرادة هي صفة الاختيار بين شيئين.

الطيب: الله سبحانه وتعالى منكشف له كل شيء من الأزل وإلى الأبد

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وبالنسبة للعلم فهي صفة انكشاف حيث أن الله سبحانه وتعالي منكشف له كل شيء من الأزل وإلى الأبد، بكل شيء على ما هو عليه وقبل أن يوجد «نحن كموجودات أو مقدورات لله سبحانه وتعالي فنحن صور في العلم الإلهي لأننا عدم ولسنا ذوات».

الطيب: يستحيل التعريف ولا يمكن أن يجتمعا

وأوضح شيخ الأزهر أن المسلم به الوحيد في الكون كله سواء للمحلد أو غيره وكذا الحيوانات هو استحاله اجتماع النقيضين، وذلك لأن النقيضين تعني التقابل بين السلب والإيجاب «كأنك تقول قلم لا قلم، يستحيل التعريف ولا يمكن أن يجتمعا، وصفة العلم هي صفة انكشاف تنكشف بها المعلومات».

وتابع: «صفة العلم ليست هي صفة تأثير ولكنها هي ما تكشف طبيعة الشخص أمام الله، ولذا فقد قال الله عز وجل في كتابه (ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم)، ويبقي ده نظامه كدة ولو سمع مش هيتبع ولو مسمعش مش هيتبع ومش هيصلح معاه النداء».