مصطفى غريب عن تعاونه مع النجوم: اجتهاد وكرم من ربنا

أعرب الفنان الشاب مصطفى غريب، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول شخصية «عترة» التي يُقدمها في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، للفنان أحمد مكي.

العمل مع النجوم

وأشار مصطفى غريب، إلى تعاونه مع كبار الفنانين، في السنوات الأولى من مشواره الفني، مثل عادل إمام ومحمد هنيدي، وغيرهم، قائلًا: «هذا كرم من ربنا واجتهاد، وأي شاب في سني يتمنى العمل مع هؤلاء النجوم».

ويرى صاحب شخصية عترة، أنّ «السعي لمشاركة كبار النجوم طموح مشروع لكل الناس، فأنا أسعى وأبذل قصاى جهدى والتوفيق يكون من الله في النهاية، الأهم بالنسبة لي المُشاركة في أعمالٍ فنية جيدة ومتميزة وأكون راضٍ عنها».

يذكر أنّ مصطفى غريب، تعاون مع الفنان عادل إمام، في مسلسل فلانتينو، ومحمد هنيدي، في أرض النفاق، ومحمد رمضان في مسلسل موسى، وأخيرًا أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي.

تفاصيل مشاركة مصطفى غريب في مسلسل الكبير أوي

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 6، حول تعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة.

ويُجسد مصطفى غريب، دور عترة، ابن الكبير، والذي يجمعه العديد من المواقف الكوميدي مع والده وزوجته مربوحة «رحمة أحمد»، حيث حظى بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مصطفى غريب، قد كشف عن كواليس مُشاركته في مسلسل الكبير أوي 6، موضحًا أنه ترشيحه لدور «العترة» جاء من قبل الفنان أحمد مكي، والمخرج أحمد الجندي: «عقدنا جلسات عمل في البداية، بشأن تشريح الشخصية والوقوف على تفاصيلها وملامحها كافة، وأعقب ذلك مرحلة البروفات قبل بدء التصوير».