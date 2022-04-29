أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-4-2022 في الأسواق المحلية

دائما ما تفكر ربات المنازل في مختلف الأشياء وكيفية إدارة منزلها وعدم حاجتها لشيء خاصة في الأعياد والإجازات المختلفة، ومع بداية الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تسعى كثيرات منهن لتخزين كميات من الخضروات والفاكهة، وذلك لاستخدامها أثناء إجازة العيد التي تستمر على مدار أسبوع.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام ربات المنازل بمستلزمات بيوتهم اليومية، تستعرض جريدة «الوطن» في التقرير التالي في إطار متابعتها لأسعار الخضروات اليومية في الأسواق المصرية، إضافة إلى متابعة جميع أسعار السلع الغذائية المختلفة التي يبحث عنها المواطنون، أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل في الأسواق المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة

- سجلت أسعار الطماطم اليوم الجمعة بين 10 - 12 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من ورق العنب البلدي اليوم الجمعة بين 25 - 30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من البسلة اليوم الجمعة بين 6 - 8 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من السبانخ اليوم الجمعة بين 4 - 6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم اليوم الجمعة بين 5 - 7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 - 7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان الأبيض اليوم بين 10 - 13 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 4 - 6 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكيلو من الملوخية اليوم بين 7 - 10 جنيهات.

أسعار الفلفل اليوم

- تراوح سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 13 - 15 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلو جرام من الخيار البلدي بين 8 - 10 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الرومي الأخضر البلدي بين 5 - 6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الكوسة بين 5 - 6 جنيهات.