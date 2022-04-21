روسيا تفرض عقوبات على 29 أمريكيا بينهم مؤسس فيسبوك ونائبة الرئيس بايدن

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، فرضها عقوبات شخصية على 29 مواطنا أمريكيا، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ورئيس شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربيرج، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الخارجية الروسية: نرد على العقوبات الأمريكية

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي «ردا على العقوبات الأمريكية التي تتوسع باستمرار، وتفرضها إدارة الرئيس جو بايدن على عدد متزايد من المواطنين الروس»، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد الذي اتخذته روسيا يقضي بمنع 29 أمريكيا من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة.

الخارجية الروسية: المعاقبين من كبار القيادات

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هؤلاء المواطنين الأمريكيين الذين تم فرض عقوبات عليهم، هم من كبار القيادات ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين المعنيين بتحديد ما وصفته بالأجندة الروسوفوبية، إضافة إلى أزواج وزوجات عدد من المسؤولين الكبار.