حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29-4-2022 مهنيا وعاطفيا

تشغل الأبراج بال وعقول الكثيرين الذين يحرصون على متابعتها باهتمام وشغف ويقرأون عنها وعن صفات كل منها والشخصيات المختلفة وتوافقها مع الآخرين، ويبحثون عن حظك اليوم بشكل دائم لمعرفة ما يخبئه لهم الفلك يوميا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 29-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في برج مواليد برج الحمل اليوم مما يعكس ظهور طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، كما ينصحك الفلك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الحمل 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

تمتلك اليوم روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث على مستوى حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 29-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر اليوم في منزلك الثاني عشر وهو ما يدفعك للتأمل، وعليك أن تراجع نفسك بصدق ولا تعطِ الثقة لأحد ممن حولك بسهولة.

حظك اليوم برج الثور 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن التوتر في تعاملك مع من حولك، وحافظ على السرية والكتمان ولا تتفوه بأي شيء يخص حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-4-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني اليوم جيدا بالنسبة للتفكير في المشروعات، كما يجب عليك أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأحباب يقدمون لك الدعم في خطواتك.

حظك اليوم برج السرطان 29-4-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التوتر حيث يتواجد القمر معاكسا في منزل العمل، كل ما عليك هو الثقة بالنفس والتزام اللباقة وعدم الدخول في مشاحنات تخسرك كثيرا.

حظك اليوم برج السرطان 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب توجيه النقد اللاذع لمن تحب حتى لا تثير غضبه.

حظك اليوم برج الأسد 29-4-2022 على الصعيد المهني

تجد نفسك اليوم متطلعا إلى المعرفة وزيادة معلوماتك ثقافيا، ويساعدك ذلك على التطور وقد تحقق مكاسب مهمة اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مميز لمواليد برج الأسد حيث يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 29-4-2022 على الصعيد المهني

يعد الوقت ملائما من أجل التخطيط للمستقبل، ولتنظيم أفكارك جيدا رغم ما تمر به من ضغوطات مستمرة معك منذ فترة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تنظم أفكارك جيدا حتى تستطيع أن ترى الأمور حولك بشكل أوضح.

حظك اليوم برج الميزان 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أحكامك وانتقادك للطرف الآخر إذا كنت متزوجا، كما يجب عليك أن تكون متفهما وأن تهتم بصحتك جيدا.

حظك اليوم برج الميزان 29-4-2022 على الصعيد المهني

يجب عليك الاقتناع بأن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا حتى ترتاح وتتفاهم معهم، كما يجب أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العقرب 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاهتمام بالطرف الآخر وأيضا بأزمات الآخرين وتقدم لهم العطاء والدعم الذي يحتاجونه.

حظك اليوم برج العقرب 29-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم مما يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة في اتجاه صحيح وتثبت قدرتك.

حظك اليوم برج القوس 29-4-2022 على الصعيد المهني

تنجح في أن تثبت قدراتك اليوم في العمل كما تضع نظاما مميزا، وقد تتحرر من بعض القيود.

حظك اليوم برج القوس 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم فرصة جيدة للاجتماع مع حبيبك، حيث يتواجد القمر في منزل الحب مما يعدك بمشاعر جميلة.

حظك اليوم برج الجدي 29-4-2022 على الصعيد المهني

احرص بقدر الإمكان على الابتعاد عن ما يمكن أن يثير أعصابك واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجدي 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

انتبه لمشاعر من حولك اليوم ولا تكرر أخطاء الماضي.

حظك اليوم برج الدلو 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

تتعامل اليوم بشكل جيد مع المحيطين والأحباب وتظهر بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة.

حظك اليوم برج الدلو 29-4-2022 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في لفت انتباه من حولك وتتبع الطرق الدبلوماسية كي تصل لأهدافك.

حظك اليوم برج الحوت 29-4-2022 على الصعيد العاطفي

عليك الاهتمام بعائلتك واتبع أسلوب اللباقة في حديثك اليوم.

حظك اليوم برج الحوت 29-4-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني مما يفرض عليك مضاعفة تركيزك.