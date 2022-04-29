حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يعد العقرب من أكثر الأبراج غموضا كما يصفه خبراء الفلك، حيث دائما ما تجد صعوبة في فهمه، ومن غير السهل كسر هذا الغموض الذي يتسم به والتسلل إلى حياته، أو التعرّف على شخصِيته الحقيقية، ورغم ذلك يمتلك العديد من الصفات الجيدة التي تلقى استحسان من حوله، منها الكرم والعطاء وعدم التوقف عن مساعدة المحيطين.

صفات عامة لمواليد برج العقرب

يفضّل مولود برج العقرب فصل الشتاء ويحب الأجواء الباردة ويكره الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يجدها، ودائما ما يكون باله مشغولا ويفكر كثيرا في مختلف الأمور حوله، وهو دائما ما يكون واثقا بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورا، كما يحبّ مقابلة أشخاص جدد ومع ذلك فهو يستمتع بالقيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية، ويحبّ مواليد هذا البرج تلّقي الهدايا، والألوان القويّة التي تدل على قوّة شخصيته مثل اللون الأزرق والأحمر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تشعر بمن تحب كثيرا اليوم وتقف بجواره في أزمته حيث يشير الفلك إلى ميلك اليوم للاهتمام بالطرف الآخر، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن القمر يتواجد في منزل العمل اليوم ويساعدك ذلك على توظيف كل ما لديك من معرفة ومعلومات سابقة في اتجاه صحيح وتثبت قدرتك.