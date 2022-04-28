حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن مواليد برج العقرب من الشخصيات السيئة، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما، فهم أصحاب قلب طيب ويثقون من أنفسهم، لكن لا يستطيعون المسامحة بسهولة، ويرفضون الإساءة أو الاستهانة بذكائهم، ما يجعلهم يبدون في شكل سيئ.

ولأصحاب برج العقرب الذين يبحثون عن مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، ويعرض موقع بوابة الوطن حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي، فينوس بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع الأحباب أو شريك الحياة.

مشاهير برج العقرب

من الشخصيات العنيدة التي يمكنها التركيز والسيطرة على مجريات الأمور حتى تصل لما تريد، وهناك الكثير من المشاهير الذين أثبتوا هذا وعلى رأسهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبد الغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، تامر هجر، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج.