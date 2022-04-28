جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين إلكترونيا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي؛ للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية، بظروف خارج إرادتهم، ضمن ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق نع جميع المديريات والإدارات التعليمية وفي لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 30 مايو

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، كالتالي:

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الكيمياء، يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا، لمدة ساعة، يوم الإثنين الموافق 30 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الرياضيات، يوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

خطابات موجهة للمديريات والإدارات التعليمية

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم جرى إرساله لجميع المديريات والإدارات للاستعداد للامتحانات والتنسيق مع مدارس المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقيًا بالكامل، ويراعي تخصيص 15 دقيقة بين كل امتحان وآخر.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد، والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية الإجابة التي تركز على الفهم.